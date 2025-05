Palermo-Carrarese | dove vederla orario e probabili formazioni

Al Barbera si accendono i riflettori sulla sfida tra Palermo e Carrarese, valida per la trentottesima giornata di Serie B. Scopriamo orari, dove seguire il match in diretta e le probabili formazioni delle due squadre pronte a dare battaglia sul campo. Non perdere i dettagli essenziali per vivere al meglio questo appuntamento calcistico!

Al Barbera andrà in scena la sfida di Serie B Palermo-Carrarese: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Barbera di Palermo in scena la gara tra Palermo-Carrarese, valevole per la trentottesima giornata di Serie B. Andiamo a vedere chi scenderà in campo e dove si potrà vedere l’incontro. Le probabili . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palermo-Carrarese: dove vederla, orario e probabili formazioni

