Palazzo Barberini la bellezza di Caravaggio tra sporcizia e parcheggi

In breve da Zazoom:

Nel suggestivo contesto di Palazzo Barberini, dove la bellezza delle opere del Caravaggio si intreccia con la trascuratezza dei suoi cortili, si apre la mostra «Caravaggio 2025». Qui, il tormento artistico del genio lombardo si svela in creazioni più o meno celebri, mentre la visita è segnata da un contrasto stridente tra l'arte sublime e la sciatteria degli spazi circostanti. «La mostra è stupenda, vale davvero la pena vederla», osserva una visitatrice

La bellezza struggente del Caravaggio e la sciatteria - anch'essa, per altri versi, straziante - dei cortili di PalazzoBarberini, che ospita la mostra «Caravaggio 2025» ed espone opere più o meno note al grande pubblico del tormentato genio lombardo. «La mostra è stupenda, vale davvero la pena vederla - commenta una visitatrice - peccato per tutte queste macchine e pure i rifiuti.» (GUARDA LA FOTOGALLERY). Una «cartolina» non proprio invidiabile che tanti visitatori si porteranno a casa da PalazzoBarberini finché chi di dovere non deciderà di rimettere ordine. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Palazzo Barberini, la bellezza di Caravaggio tra sporcizia e parcheggi

Su altri siti se ne discute

“Caravaggio 2025” a Palazzo Barberini, un viaggio attraverso luci e ombre di Michelangelo Merisi - Inaugurata il 7 marzo a Palazzo Barberini a Roma, in occasione del Giubileo 2025, la mostra Caravaggio 2025, presentata dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica, in collaborazione con la Galleria Borghese, si estenderà fino al 6 luglio. A curare l’esposizione, considerata una delle più ambiziose mai dedicate al pittore, sono Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon con il supporto della Direzione Generale Musei- Ministero della Cultura e con il sostegno del Main Partner Intesa Sanpaolo. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

La forza innovatrice di Caravaggio in mostra a Palazzo Barberini Roma - Life&People.it |Il dibattito su Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, non si è mai interrotto. Anzi, ha sempre tenuto vivo nel pubblico e tra gli esperti un interesse che si irradia oltre le tendenze e le epoche. La sua breve vita, segnata da intrighi, scandali, violenza e prigionie, ha segnato la storia dell’arte e ne ha alimentato il mito. Il carattere iracondo e l’anima tormentata si riflettono plasticamente nelle sue opere, che generavano ammirazione e turbamento nei suoi contemporanei. 🔗Leggi su .com

L'occasione è unica: la mostra Caravaggio 2025 espone a Roma, a Palazzo Barberini. Ma nella capitale la "caccia" ai capolavori dell'irrequieto genio può continuare di chiesa in chiesa, di museo in museo - «Mostreremo Caravaggio in dosi massicce e allo stato puro» ha detto Francesca Cappelletti, una dei curatori della mostra Caravaggio 2025 (dal 7 marzo al 6 luglio 2025, barberinicorsini.org/caravaggio-2025/) allestita a Palazzo Barberini, a Roma. Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, ha “costruito” l’evento cedendo in prestito alla mostra tre dei sei quadri di Caravaggio della collezione permanente della Galleria Borghese: il giovanile Bacchino malato (1595 circa) e i più tardi David con la testa di Golia (dove la testa mozzata di Golia è un autoritratto del Caravaggio) e San ... 🔗Leggi su iodonna.it

Approfondimenti da altre fonti

La bellezza di Caravaggio nel degrado tra sporcizia e parcheggi; Caravaggio 2025: «Un’esperienza di bellezza, di verità e di umanità».; Roberto Bolle danza con Caravaggio in luoghi arte e bellezza - LaPresse; Caravaggio 2025, la grande mostra a Palazzo Barberini in Roma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La bellezza di Caravaggio nel degrado tra sporcizia e parcheggi - La bellezza struggente del Caravaggio e la sciatteria - anch’essa, per altri versi, straziante - dei cortili di Palazzo Barberini, che ospita ... 🔗iltempo.it

Velluti, pizzi e intrighi: la mostra di Roma che svela il lato fashion di Caravaggio - La mostra Caravaggio 2025, a Palazzo Barberini, svela la ricerca stilistica del grande pittore. Come spiega Antonio Marras, «in ogni sua composizione, righe, pieghe e tessuti raccontano i personaggi» ... 🔗vogue.it

Caravaggio arriva a Palazzo Barberini, tutte le info - Palazzo Barberini ritrova Caravaggio! In occasione del Giubileo, la meravigliosa location capitolina ospita il più innovativo e tumultuoso pittore del chiaroscuro. Dal 7 marzo 2025, a Roma una ... 🔗msn.com