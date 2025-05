Palacios Inter nuova avventura per il difensore argentino? Due club hanno chiesto informazioni

Tomas Palacios, giovane difensore argentino classe 2003, si appresta a intraprendere una nuova avventura dopo il prestito al Monza. Due club si sono già informati sul suo futuro, suggerendo che il rientro all'Inter potrebbe essere solo un passaggio verso nuove opportunità. Scopriamo insieme le prospettive per il talentuoso calciatore.

PalaciosInter, nuovaavventura per il difensoreargentino? Due clubhannochiestoinformazioni per il classe 2003, attualmente in prestito al MonzaPotrebbe essere soltanto di passaggio il ritorno di Tomas Palacios, che dopo il prestito al Monza, farà sicuramente rientro all’Inter. Come riporta Fabrizio Romano sia l’Eintracht, sia il Basilea, avrebbero messo gli occhi sul difensore classe 2003. Ora la decisone spetta soltanto all’Inter.??? Excl: Eintracht Frankfurt and FC Basel have both asked for Inter talented centre back Tomás Palacios.German and Swiss clubs are pushing to sign the Argentinian defender, decision up to Inter. pic.twitter.comO4YE0HIBtN— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025 Esclusivo: Eintracht Francoforte e FC Basilea hanno entrambi chiestoinformazioni all’Inter per il talentuoso difensore centrale Tomás Palacios. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palacios Inter, nuova avventura per il difensore argentino? Due club hanno chiesto informazioni

