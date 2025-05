Pagelle Torino-Inter 0-2 | Martinez presente! Uno sotto il 6 – TS

L'Inter continua la sua corsa verso la vetta del campionato con una convincente vittoria per 0-2 contro il Torino. La prestazione di Josep Martinez ha guadagnato elogi nelle pagelle di Tuttosport, mentre un altro giocatore è stato rimandato. Con questo successo e il pareggio del Napoli contro il Genoa, la squadra meneghina si avvicina ulteriormente agli azzurri, mantenendo vive le speranze per il titolo.

Vittoria autorevole dell’Inter contro il Torino per 0-2. E nelle Pagelle di Torino-Inter, stilate da Tuttosport, premiata la prestazione di Josep Martinez. C’è anche un rimandato.SUCCESSO – L’Inter vince a Torino e complice anche il pari del Napoli col Genoa si porta a meno uno dagli azzurri ad appena due giornate dal termine del campionato. Ergo: tutto è ancora aperto per quanto riguarda lo scudetto. La vittoria contro i granata è costruita grazie ai gol di Nicola Zalewski e Kristjan Asllani e alla prodezza di Josep Martinez su Ché Adams nel primo tempo, che vale al portiere spagnolo, secondo di Yann Sommer, il 6,5 in pagella. La prestazione della squadra di Simone Inzaghi è lucida e seria, nonostante ci fossero in campo tantissime seconde linee. Il tecnico voleva una risposta e l’ha ricevuta nel migliore dei modi. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pagelle Torino-Inter (0-2): Martinez presente! Uno sotto il 6 – TS

Lautaro Martinez e Sommer brillano: le pagelle della vittoria a Monaco - SOMMER 7,5. In trincea, sfodera parate in serie per tutta la gara. PAVARD 5,5. Parte bene, ma il palo di Kane arriva su un suo imperdonabile errore di sufficienza. ACERBI 6,5. Vita durissima in avvio contro Kane, che lo manda spesso fuori giri. Prende le misure e risale la corrente. BASTONI 6,5. Le prende e le dà: Olise lo impegna, lui restituisce creando gioco e occasioni dalle retrovie, anche se perde lucidità strada facendo e nel finale è stremato. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Inter-Lazio 2-0, le pagelle: Arnautovic show (7,5), Martinez para tutto (7), male Tchaouna (4) - Pagelle InterJ. MARTINEZ 7Con Sommer fermo ai box per infortunio, lo spagnolo sta mostrando tutte le sue qualità. Nel primo tempo si supera due volte su Isaksen permettendo... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Pagelle Inter Genoa, buona la prima per Josep Martinez! I voti dei quotidiani - di RedazionePagelle Inter Genoa, buona la prima per Josep Martinez! I voti dei quotidiani promuovono il portiere nerazzurroLa rete di testa di Lautaro Martinez ha regalato la vittoria all’Inter di Inzaghi sul Genoa, portando i nerazzurri al primo posto solitario, in attesa della risposta odierna del Napoli. Grandissima serata anche per l’altro Martinez, il portiere Josep, che all’esordio in Serie A con i nerazzurri, è autore di una gara attenta, ma soprattutto protagonista di una parata su Ekuban che salva il risultato. 🔗Leggi su internews24.com

Torino-Inter, le pagelle di CM: Zalewski è imprendibile, Taremi e Dimarco decisivi. Ricci timido - TORINO-INTER 0-2 INTER Martinez 6,5: Riflesso felino per respingere il colpo di testa di Adams. Bisseck 6: Sul centro destra, da quella parte l`Inter soffre un bel. 🔗msn.com

Torino-Inter, le pagelle - Zalewski piacevole sorpresa, De Vrij conto in banca. Nella ripresa spunta Taremi - J. MARTINEZ 6,5 - L'inizio non è dei più promettenti: stop impreciso davanti alla sua porta, passaggio al centro rischiosissimo e uscita a vuoto che mette qualche secondo ... 🔗msn.com

Le pagelle di Torino-Inter 0-2: Zalewski è l'ennesima magia del mago Simone Inzaghi, de Vrij professore, Asllani ancora in gol - SERIE A - Il match valido per la 36a giornata finisce 0-2. Zalewski da mezz'ala-ibrida funziona alla perfezione, Asllani segna ancora su rigore e de Vrij si con ... 🔗eurosport.it