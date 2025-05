Pagelle – Nel Conclave tricolore il Napoli è entrato da papa e rischia di uscire da cardinale

Nel match tra Napoli e Genoa, terminato in un deludente 2-2, i protagonisti si sono alternati tra momenti di brillantezza e errori decisivi. Le pagelle di Fabrizio d’Esposito analizzano le prestazioni dei giocatori, con un focus particolare su Meret, il quale incarna perfettamente l’ansia e la frustrazione dei tifosi, a partire dall’autogol che ha segnato la partita. Scopriamo insieme i voti e le valutazioni dei protagonisti in campo.

Le Pagelle di Napoli-Genoa 2-2, a cura di Fabrizio d’EspositoMERET. Per molti versi, è l’emblema di questo pareggio che azzera il fatidico bonus azzurro e fa calare una notte infinita di paura su noi tifosi. Dapprima la malaciorta dell’autogol sulla cabeza dell’aversano Ahanor, indi deve assumersi l’onere di impostare quattro, cinque volte, tra i fischi nervosi del Maradona, per l’inanità talvolta oscena di Billy the Kid e Zambo. E così termina la sua partita da Calimero a causa di un’altra cabeza, quella di Vasquez, che segna su un traversone banale e prevedibilissimo che né l’uruguagio né lo scellone appena entrato riescono a beccare – 5,5DI LORENZO. Il primo pareggio genoano vede il predetto aversano solingo proprio nella sua zona. Nell’offesa l’Eurocapitano stavolta non è continuo ma sono suoi due servizi che potevano essere decisivi: al 23’ per Giacomino (tiro respinto) e al 55’ per Zambo (tiro loffio a due passi dalla porta rossoblù) – 6RRAHMANI. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pagelle – Nel Conclave tricolore, il Napoli è entrato da papa e rischia di uscire da cardinale

