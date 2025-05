Pagelle della partita | Semprini evita guai peggiori Kerjota e Baldassi brillano

In breve da Zazoom:

Nel corso dell'ultima partita, le prestazioni difensive della squadra sono state abbastanza deludenti. Il portiere Semprini ha mostrato alcune fragilità, mentre Orfano e Gennari hanno faticato a contenere le incursioni avversarie, subendo pressioni costanti. Analizziamo nel dettaglio le loro performance e i momenti chiave che hanno segnato il match.

Semprini 5,5: ne prende tre (mal posizionato sulla posizione da cui scaturisce il terzo gol) ma evitaguaipeggiori. In affanno quando è chiamato a disimpegnarsi coi piedi.Orfano 5: tritato come un hamburger dall'indemoniato Lombardi, che gli fa vedere i sorci verdi.Gennari 5: perennemente in balìa delle onde biancorosse, sui titoli di coda deve immolarsi per impedire il quarto sberlone.Pezzola 6: fa onore al suo nome, mettendo una pezza laddove è possibile (chirurgica la diagonale in zona Cesarini su Trombetta).Chiatante 5: pronti via e arresta la corsa di Farinelli con un intervento da karate: è l'avvisaglia di un pomeriggio di passione, nel quale mangia pane e tempesta (34' st Battista 5,5: non si vede né si sente).Candellori 6: vivace e guizzante, tiene in allerta la retroguardia del Galletto.