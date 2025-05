Pagelle Atalanta-Roma 2-1 Soulé e Cristante i migliori | bocciati Dovbyk e Shomurodov

Nella sfida tra Atalanta e Roma, i bergamaschi vincono 2-1, spezzando la striscia di 19 risultati utili dei giallorossi. Highlight del match sono le prestazioni di Soulé e Cristante, protagonisti positivi, mentre dovbyk e shomurodov deludono. Nonostante il gol di Cristante, la Roma non riesce a evitare la sconfitta al Gewiss Stadium.

La Roma esce sconfitta con il risultato di 1-2 dal Gewiss Stadium con l’Atalanta e vede interrompere a 19 la striscia di risultati utili consecutivi in campionato. Non basta il gol di Cristante per la squadra di Ranieri, che aveva pareggiato i conti alla rete di Lookman. Decide il gol di Sulemana nella ripresa. Si complica la corsa Champions per i giallorossi, scivolati in sesta posizione in classifica a -1 da Juventus e Lazio. 6 minuti fa12 Maggio 2025 22:43 22:43PagelleRomaSvilar 6,5: salva su De Ketelaere nel primo tempo, non può nulla sui due gol dell’AtalantaCelik 5,5: in confusione su Lookman, molti errori in fase di costruzione sulla fascia di destra con RenschMancini 6: inizio difficile con Retegui complice qualche problema fisico, poi prende le misure e limita l’italo-argentinoNdicka 5,5: qualche sbavatura in più del solito per l’ivoriano Rensch 5: lascia tirare indisturbato Lookman in occasione dell’1-0, in difficoltà con la catena sinistra dell’Atalanta (76? Pisilli 5,5: entra a fine partita, ma non gestisce al meglio il pallone in un paio di situazioni)Koné 6: recupera un’infinità di palloni in mezzo al campo, ma gli errori commessi nei paraggi della porta avversaria rischiano di essere fatali alla squadra (86?, El Shaarawy SV)Cristante 7: bel gol di testa e tante giocate di qualità in mezzo al campo, un po’ di stanchezza sul finaleAngelino 5,5: fatica anche lo spagnolo oggi, che ha un cliente scomodo come Bellanova sulla fascia, che lo limita in fase offensivaSoulé 6,5: si vede da subito che è il giocatore più pericoloso dei giallorossi, dal suo mancino nasce l’assist dell’1-1 di Cristante. 🔗Leggi su Sololaroma.it