Pagelle Atalanta-Roma 2-1 Ranieri | Non so se la Champions è fattibile vorrei discutere del rigore

Nel match del Gewiss Stadium, la Roma di Ranieri subisce una sconfitta per 1-2 contro l'Atalanta, interrompendo così la serie di 19 risultati utili consecutivi. Nonostante il gol di Cristante, il pareggio è di breve durata; Sulemana segna il gol decisivo. Discutiamo del rigore contestato e di quanto possa influenzare le ambizioni per la Champions.

La Roma esce sconfitta con il risultato di 1-2 dal Gewiss Stadium con l'Atalanta e vede interrompere a 19 la striscia di risultati utili consecutivi in campionato. Non basta il gol di Cristante per la squadra di Ranieri, che aveva pareggiato i conti alla rete di Lookman. Decide il gol di Sulemana nella ripresa. Si complica la corsa Champions per i giallorossi, scivolati in sesta posizione in classifica a -1 da Juventus e Lazio. Ranieri: "Io vorreidiscutere sul rigore"Poco dopo il triplice fischio, Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn: "Non so se la Champions è fattibile dopo questa sera. Noi giocheremo come abbiamo sempre fatto fino in fondo. L'Atalanta è padrona di forza e intensità. Io vorreidiscutere sul rigore, se c'era o non c'era.