Padova violenza sessuale su ragazza minorenne | arrestato il nonno 60enne

Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Padova per presunta violenzasessuale nei confronti della nipote minorenne. Il 60enne, nonno della vittima, si trova in custodia cautelare nel carcere di Padova dal 24 aprile scorso. Al termine di due perquisizioni disposte dalla Procura a casa e sul luogo di lavoro dell’uomo, a Padova e Bolzano, sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici, in uno dei quali è stato rinvenuto un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. 🔗Leggi su Tg24.sky.it