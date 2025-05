Padova violenza sessuale su nipote e pedopornografia | arrestato nonno

Un arresto sconvolgente scuote Padova: 60 anni, un cittadino italiano è accusato di violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne. Le indagini, avviate dalla Procura, hanno portato a perquisizioni mirate il 24 aprile, svelando una realtà drammatica in un contesto familiare. La Squadra Mobile sta seguendo con attenzione il caso, mentre la comunità attende risposte e giustizia per la giovane vittima.

Ha 60 anni il cittadino italiano arrestato dalla Squadra mobile di Padova con l’accusa di violenzasessuale sulla nipote, una minore. Lo scorso 24 aprile, sono scattate le perquisizioni, disposta dalla Procura della Repubblica di Padova a casa dell’uomo, nonno della vittima, nei luoghi di domicilio e residenza. In seguito alla segnalazione, la Sezione specializzata della Squadra mobile Padovana ha proceduto alle perquisizioni in cerca di di computer, telefoni e supporti informatici, in possesso ed utilizzati dall’indagato. Ed è così che gli inquirenti hanno scoperto che l’uomo, nei suoi dispositivi informatici, nascondeva un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.L’uomo rinchiuso nel carcere Due Palazzi a PadovaIl 60enne è stato arrestato in flagranza di reato e rinchiuso nel carcere Due Palazzi a Padova, a disposizione della Procura della Repubblica. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Padova, violenza sessuale su nipote e pedopornografia: arrestato nonno

