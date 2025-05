Padova arrestato 60enne accusato di violenza sessuale sulla nipote

A Padova, un uomo di 60 anni è stato arrestato con l'accusa di presunta violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne. Su disposizione della magistratura, la polizia ha effettuato perquisizioni nell'abitazione e nei luoghi di lavoro del sospettato, sequestrando computer, telefoni e altri supporti informatici per approfondire le indagini. Durante le perquisizioni, emergono ulteriori dettagli cruciali sulla vicenda.

Con l'accusa di presunta violenzasessuale è stato arrestato a Padova un 60enne. L'uomo avrebbe compiuto violenzasessuale nei confronti della nipote minorenne. La polizia, su disposizione della magistratura euganea, ha eseguito una perquisizione nella casa e nei luoghi di lavoro dell'indagato sequestrando, in particolare, computer, telefoni e supporti informatici. Durante le perquisizioni, eseguite tra Padova e Bolzano, sono stati rinvenuti numerosi dispositivi informatici con un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.Il 60enne - riporta l'Ansa - è stato così trasferito nel carcere di Padova a disposizione della Procura della Repubblica. In sede di giudizio di convalida dell'arresto, avallando il quadro indiziario prospettato dalla polizia giudiziaria, l'autorità giudiziaria ha disposto nei confronti dell'uomo la misura cautelare della custodia in carcere. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Padova, arrestato 60enne accusato di violenza sessuale sulla nipote

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Accusato di abusi sulla nipote, nascondeva materiale pedopornografico su telefoni e pc: arrestato nonno 60enne - Un uomo di 60 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Padova per detenzione di materiale pedopornografico, dopo essere stato segnalato come presunto autore di una violenza sessuale ai danni della nipote minorenne. Per il 60enne è stato disposta la custodia cautelare in carcere, proseguono le analisi sui supporti informatici per verificare la presenza di altro materiale utile alle indagini.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Accusato di rapina a Malpensa: arrestato per Pasqua a Padova - Ha funzionato il servizio di controllo e pattugliamento del territorio orchestrato dalla Questura di Padova durante le festività pasquali. I numeri raccolti sono importanti. Tra Padova e provincia sono state controllate oltre 300 persone e 30 auto e le Volanti dell’ufficio prevenzione generale e... 🔗Leggi su padovaoggi.it

Nonno arrestato a Padova: accusato di abusi sulla nipote di 12 anni e detenzione di materiale pedopornografico - ABBONATI A DAYITALIANEWS Scattano le manette per un uomo di 60 anni dopo una segnalazione alla poliziaUn uomo di 60 anni è stato arrestato a Padova con l’accusa di violenza sessuale su una minorenne e possesso di materiale pedopornografico. L’indagato è il nonno della vittima, una bambina di appena 12 anni. Le autorità hanno avviato l’inchiesta dopo aver ricevuto una segnalazione preoccupante che indicava l’uomo come responsabile di abusi sulla nipote. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Padova, arrestato 60enne accusato di violenza sessuale sulla nipote | .it; Padova, nonno abusa della nipote minorenne: arrestato 60enne. In casa trovato materiale pedopornografico; Abusi sulla nipote minorenne, arrestato a Padova un nonno sessantenne; Padova, nonno arrestato per violenze sessuali sulla nipote minorenne. Trovate foto pornografiche. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Padova, nonno abusa della nipote minorenne: arrestato 60enne. In casa trovato materiale pedopornografico - Abusava della nipote minorenne. La Squadra mobile di Padova ha arrestato un 60enne italiano accusato di violenza sessuale. L’uomo si trova ... 🔗msn.com

Accusato di abusi sulla nipote, nascondeva materiale pedopornografico su telefoni e pc: arrestato nonno 60enne - Un uomo di 60 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Padova per detenzione di materiale pedopornografico, dopo essere stato segnalato come presunto ... 🔗fanpage.it

Padova, abusi su nipote minorenne: arrestato il nonno - Padova, 12 mag. - (Adnkronos) - Arrestato dalla Polizia di Padova un 60enne italiano accusato di violenza sessuale sulla nipote minorenne. L’uomo ... 🔗notizie.tiscali.it