Padel Serie C e Serie B | il Bellaria Brindisi sogna la doppia promozione

Un fine settimana entusiasmante al Bellaria Padel Center di Brindisi ha visto protagoniste le squadre di serie C maschile e serie B femminile, pronte a inseguire il sogno della doppia promozione. Grazie a performance eccezionali, i giocatori brindisini hanno ottenuto punti vitali per la corsa ai playoff, mantenendo viva l'aspettativa di un futuro promettente.

