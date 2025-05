pace giusta e duratura

In breve da Zazoom:

Si era presentato giovedì scorso come il

Si era presentato giovedì scorso come il "Papa della Pace" e su questo solco ha voluto continuare, segno che era il solco sul quale voleva e vuole depositare il seme dal quale far germogliare l'albero del suo pontificato. Leone XIV nel suo primo appuntamento domenicale con i fedeli avrebbe potuto parlare di tante cose, e invece sulla Pace è tornato e alla Pace ha dedicato gran parte del suo breve discorso, tracciando una linea di sostanziale continuità con i suoi predecessori e nello stesso tempo tracciando una sua agenda. Tutti i pontefici del Novecento hanno infatti dedicato alla Pace grande energie, anzi, è la Pace spesso il tema sul quale la maggior parte di loro è ricordato. Da Benedetto XV e il suo "inutile strage", a Giovanni XXIII e l'enciclica "Pacem in terris" oltre all'impegno di Roncalli per evitare la crisi dei missili a Cuba, fino alle drammatiche parole di Montini all'Onu ("Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre"), per arrivare al grido disperato di Wojtyla e ai ricorrenti interventi di Francesco, anche in queste ultime crisi.