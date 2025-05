P O Box C' era una volta Paolo Milanesi presenta il suo nuovo libro

"Era una volta P O Box" è il nuovo libro di Paolo Milanesi, un'opera che invita a riscoprire la magia delle piccole cose attraverso ricordi e storie di vita. Nato a San Lazzaro Alberoni, con una curiosa precisazione sulla sua residenza, Milanesi ci sorprende con un racconto che esplora il tempo e le sue sfumature.

PaoloMilanesi, classe 1970, risiede ed è nato a San Lazzaro Alberoni salvo precisare che all'epoca risiedeva in San Lazzaro B per poi spostarsi in San Lazzaro A. Una precisazione che stupisce, letteralmente "cadiamo dalle nuvole" ma la spiegazione è semplice, ci rimanda al tempo quando, come. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "P.O. Box C'era una volta...", Paolo Milanesi presenta il suo nuovo libro

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I mercoledì coi grilli per la testa – Paolo Milanesi presenta “P.O. Box C’era una volta…”; Dai Grammy alla Ferrari: a Melbourne anche Raye ospite ai box della Scuderia; Duello in corsia box, Norris non fa polemica: “Non mi aspetto che Max mi dia spazio. Non c’era niente di scorretto”; Abbiamo comprato un pacco di King Colis da 113 euro: ecco cosa c'era dentro il «Secret Pack». 🔗Cosa riportano altre fonti