Overground al Palladium | un viaggio urbano tra teatro memoria e paesaggio

In breve da Zazoom:

Al Palladium di Roma si accende la magia di Overground, il festival delle arti performative in programma da venerdì 16 a domenica 18 maggio. Promosso dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, quest'edizione, la terza, si snoda attraverso spazi diversi, alcuni open air, per creare un affascinante dialogo con il paesaggio urbano. Un'opportunità imperdibile per vivere la cultura in modo sostenibile e innovativo.

Al Palladium di Roma arriva Overground: da venerdì 16 fino a domenica 18 maggio il festival diffuso e sostenibile delle arti performative, promosso dalla Fondazione Roma Tre teatroPalladium, giunge al suo momento culminante. Durante la tre giorni, il festival – giunto alla sua terza edizione – si articolerà in diversi luoghi. Alcuni saranno open air, in dialogo col paesaggiourbano naturale. Dalle aule del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo (Collegio didattico DAMS) dell’Università Roma Tre al teatroPalladium e da Piazza Benedetto Brin alle strade del quartiere Garbatella, fino al Parco Cavallo Pazzo. Fra gli artisti che interverranno durante la tre giorni, Andrea Cosentino, la compagnia BartoliniBaronio, Ana Woolf e gli artisti del teatro Ebasko.Il festival intreccia giornate di studio, spettacoli, laboratori e incontri. 🔗Leggi su Funweek.it

Approfondimenti da altre fonti

Re Carlo e Camilla a Ravenna per l'ultimo giorno del loro viaggio in Italia, tra una visita alla tomba di Dante e l'accoglienza sulle note di "Romagna mia" - Ravenna in festa per l’arrivo di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l’attrice ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. All’uscita sono stati accolti da bambini festanti sulle note di Romagna mia.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Carlo e Camilla in visita a Ravenna tra la tomba di Dante e “Romagna mia” sembra essere il primo su iO Donna. 🔗Leggi su iodonna.it

Un italiano su tre (e uno su due tra i giovani) ha partecipato a un viaggio studio negli ultimi trent'anni. E per la quasi totalità si è trattato di un'esperienza utile per il futuro lavorativo. Per il suo 30° compleanno, WEP ha commissionato una ricerca sull'evoluzione dei viaggi studio. Con le ultime mete, e le nuove tendenze - Sono più conosciuti, spesso più abbordabili, con nuove mete che si aggiungono e ampliano l’offerta. A dirci come sono cambiati i viaggi studio è una ricerca dell’Osservatorio YouGov per conto di WEP, l’organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo che festeggia quest’anno il suo 30° compleanno. ... 🔗Leggi su iodonna.it

Fare il calciatore in paradiso. Il viaggio calcistico di Rosario Maria Russo è arrivato a Vaunatu - Nei mesi primaverili gli indigeni dell’Isola di Pentecoste, una delle 83 isole che compongo lo Stato insulare di Vanuatu, si legano con una corda e si lanciano da tralicci in legno dell’altezza di 30 metri per sfiorare con la testa il terreno e renderlo così più fertile per la raccolta delle patate dolci e assicurarsi di restare in salute e di non avere difficoltà fisiche durante la stagione delle piogge. 🔗Leggi su ilfoglio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Overground 2025: arti performative tra città e sostenibilità. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Overground al Palladium: un viaggio urbano tra teatro, memoria e paesaggio - Dal 16 al 18 maggio, torna il festival diffuso e sostenibile Overground, che unisce teatro e ricerca negli spazi indipendenti di Roma. 🔗msn.com

Overground 2025: arti performative tra città e sostenibilità - Da venerdì 16 fino a domenica 18 maggio il festival diffuso e sostenibile delle arti performative che abitano gli spazi non istituzionali e della controcultura Overground promosso dalla ... 🔗romatoday.it