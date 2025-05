Otto e mezzo Caracciolo | Non solo quattro chiacchiere in Ucraina

Nel programma "Otto e Mezzo" su La7, Lilli Gruber ha discusso con Lucio Caracciolo delle attese per il prossimo incontro in Turchia, previsto per giovedì. In un momento cruciale per la guerra in Ucraina, le possibili presenze di Zelensky, Putin e persino Trump potrebbero influenzare lo sviluppo del conflitto.

"Giovedì prossimo in Turchia sarà una giornata decisiva per le sorti della guerra in Ucraina, forse si incontreranno Zelensky e Putin e forse sarà presente anche Trump": Lilli Gruber lo ha detto al suo ospite a Otto e mezzo su La7, Lucio Caracciolo, a proposito di quello che potrebbe succedere il 15 maggio a Istanbul. "Se si incontrano Putin, Zelensky e Trump non possono semplicemente fare quattrochiacchiere, è un appuntamento enorme che potrebbe far arrivare a una lunga tregua", ha spiegato l'esperto di geopolitica e direttore della rivista Limes.La conduttrice allora lo ha rincalzato sOttolineando che "Zelensky cerca di stanare Putin, e ora è il capo del Cremlino che ha il cerino in mano". "A questo punto a mettere d'accordo tutti potrebbe essere Trump", ha proseguito Caracciolo. Che poi ha continuato a dirsi ottimista su questo possibile vertice a tre: "Secondo me questo incontro potrebbe produrre dei risultati ma a patto che ci siano i tre leader. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Otto e mezzo, Caracciolo: "Non solo quattro chiacchiere in Ucraina"

Guerra Ucraina, Zelensky : accetteremo solo la vittoria

"Non commerciamo il nostro territorio, La questione dell'integrità territoriale e della sovranità sono fuori discussione".