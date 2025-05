Ostia una raccolta firme per riaprire la Casa Clandestina

Ostia, 12 maggio 2025 – Recentemente, la comunità ha perso un luogo che per molti rappresentava una vera e propria casa: Casa Clandestina. Questo spazio ha offerto, per anni, un rifugio per studenti, un ambiente di studio senza vincoli e un punto di incontro dove le relazioni nascevano in modo naturale. Ora, il suo vuoto si fa sentire profondamente, lasciando una lacuna difficile da colmare.

Ostia, 12 maggio 2025- Ostia, qualche giorno fa, è rimasta orfana. Orfana di un posto che si chiama CasaClandestina ma che, per anni, per molti del territorio, è stata semplicemente Casa, nel termine più etimologicamente fedele: un luogo in cui era possibile studiare senza obbligo di consumazione, ideale per i ragazzi del liceo e dell’università, dove si entrava da soli e si usciva in gruppo, dove c’erano libri e giochi da tavolo, ma anche serate a tema, conferenze, presentazioni di libri. Di posti così, ad Ostia, ora non ce ne sono più e quella serranda abbassata non può che far dolore e rabbia.La chiusura venerdìVenerdì 9 maggio la polizia giudiziaria ha posto i sigilli al noto locale in via S. Quiriaco. Sul cartello l’articolo citato è il 659 del codice penale, ovvero l’articolo che sancisce il reato di disturbo dell’occupazione e della quiete pubblica. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

