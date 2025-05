Ostia ruba delle borse da un’auto parcheggiata sul lungomare

Roma, 12 maggio 2025 - Un 62enne di origini calabresi è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Ostia per furto su autovettura. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato colto in flagrante mentre cercava di forzare un veicolo sul lungomare P. Toscanelli, grazie all'intervento tempestivo di un Carabiniere del Nucleo Investigativo di Ostia.

Roma, 12 maggio 2025- I Carabinieri della Stazione Roma Ostia hanno arrestato un 62enne, originario della provincia di Reggio Calabria, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di furto su autovettura.Lo scorso pomeriggio, l’uomo è stato sorpreso da un Carabiniere del Nucleo Investigativo di Ostia, in transito su lungomare P. Toscanelli, mentre armeggiava ed estraeva furtivamente uno zaino e due borsoni da un’auto in osta.Con l’ausilio di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Ostia, l’indagato è stato bloccato e la refurtiva recuperata, poi riconsegnata alla proprietaria, una turista francese di 45 anni.I Carabinieri hanno perquisito l’auto in uso al 62enne, parcheggiata poco distante, dove hanno rinvenuto numerosi arnesi atti allo scasso, due sfollagente e due coltelli a serramanico. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

