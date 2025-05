Ostaggio Idan Alexander | Rilascio Imminente da Hamas a Gaza

Idan Alexander, ostaggio con doppia cittadinanza israeliana e americana, è stato dichiarato

I mediatori e la Croce Rossa hanno ricevuto la notifica che l'Ostaggio con doppia cittadinanza, israeliana e americana, IdanAlexander è "vivo e in buona salute" e che sono iniziate le procedure per garantire il Rilascio da parte di Hamas oggi a Gaza. Lo riferisce una fonte vicina al dossier alla tv saudita al-Sharq. Se tutto andrà bene, Idan sarà il primo soldato dell'Idf, uomo e ancora in vita, rapito da Hamas il 7 ottobre 2023 a tornare in Israele. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ostaggio Idan Alexander: Rilascio Imminente da Hamas a Gaza

È atteso per oggi, lunedì 12 maggio, il rilascio dell'ostaggio americano-israeliano Idan Alexander. A riferirlo sono numerose testate giornalistiche, secondo cui l'esercito dello Stato ebraico starebbe «avviando i preparativi per ricevere» il giovane 21enne a partire da mezzogiorno. In particolar modo, secondo quanto ha riportato Channel 12, l'Idf starebbe preparando un edificio presso la base di Re'im, u kibbutz a pochi chilometri dalla Striscia di Gaza.

Questa mattina Hamas ha annunciato di aver accettato di liberare tutti gli ostaggi americani ancora tenuti prigionieri a Gaza. Cinque cittadini americani sono attualmente tenuti prigionieri a Gaza. Dei prigionieri americani, si ritiene che solo uno, Edan Alexander, sia ancora vivo. L'accordo di Hamas significa che restituirà Alexander e i corpi degli altri quattro ostaggi americani.Nella dichiarazione si legge: «Ieri, la delegazione della leadership di Hamas ha ricevuto una proposta dai fratelli mediatori per riprendere i negoziati.

