Ospiti non identificati in un B&B di Assisi accessi via app e zero controlli | denunciato il titolare

Un b&b di Assisi finisce nel mirino della Polizia di Stato per l’accesso non autorizzato di ospiti tramite un'app, senza alcun controllo. Il titolare è stato denunciato per la mancata identificazione degli avventori, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle strutture ricettive nella cittadina umbra.

La Polizia di Stato ha denunciato il titolare di una struttura ricettiva ad Assisi per mancata identificazione degli Ospiti. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ospiti non identificati in un B&B di Assisi, accessi via app e zero controlli: denunciato il titolare

Approfondimenti da altre fonti

Lucca: chiuso il settore ospiti per i tifosi biancorossi dopo gli scontri - A Lucca senza tifosi biancorossi. Nella giornata di ieri, dopo gli scontri avvenuti all’andata, è stata infatti disposta la chiusura del settore ospiti del Porta Elisa e il divieto di vendita dei biglietti d’ingresso allo stadio ai residenti della provincia di Pesaro Urbino. All’ andata, un pulmino di tifosi lucchesi era stato colpito da un gruppo di 5-6 persone incappucciate con pietre e bastoni, provocando una lieve ferita al volto dell’ autista. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Collesalvetti, chiuso affittacamere abusivo: "Ospiti non registrati, mancanza di autorizzazioni e precarie condizioni" - Un affittacamere risultato abusivo è stato fatto chiudere dal Comune di Collesalvetti dopo una segnalazione dei carabinieri del Nas di Livorno. Sulla base di quanto si legge nell'ordinanza numero 3 del 25 marzo scorso a firma della responsabile del servizio edilizia privata Anna Guerriero, il 21... 🔗Leggi su livornotoday.it

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 10 aprile 2025 - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 10 aprile 2025Questa sera, giovedì 10 aprile 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 10 aprile 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. 🔗Leggi su tpi.it

Ospiti non identificati in un B&B di Assisi, accessi via app e zero controlli: denunciato il titolare - La Polizia di Stato ha denunciato il titolare di una struttura ricettiva ad Assisi per mancata identificazione degli ospiti. 🔗virgilio.it