Osimhen Juve si fa più in salita? Ci sono due nuovi scenari nel futuro del nigeriano | tutte le ultimissime novità

Victor Osimhen continua a tenere banco nel calciomercato, soprattutto in relazione a un possibile approdo alla Juventus. Dopo una stagione in prestito al Galatasaray, il futuro del talentuoso attaccante nigeriano si complica con due nuovi scenari che potrebbero influenzare la sua destinazione. Scopriamo insieme le ultimissime novità riguardanti il bomber partenopeo e il sogno della Juve.

OsimhenJuve si fa più in salita? Ci sono due nuoviscenari nel futuro del nigeriano di proprietà del Napoli: di seguito tutte le ultimissimenovitàCi sononovità importanti per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli che nel corso di questa stagione ha giocato in prestito al Galatasaray.Il mercato Juve sogna il grande colpo in attacco ma, stando a quanto riportato dal QS il club di De Laurentiis preferirebbe cedere il nigeriano all’estero (Arabia Saudita o Inghilterra) mediante la clausola rescissoria da 75 milioni di euro piuttosto che ai bianconeri anche a fronte di una proposta economica più importante. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve si fa più in salita? Ci sono due nuovi scenari nel futuro del nigeriano: tutte le ultimissime novità

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Osimhen Juve, la pressione della Saudi Pro League si fa sempre più intensa: cominciano le trattative tra il Napoli e quella squadra! Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, quel club arabo fa sul serio: trattative iniziate per prendere il nigeriano! Tutti i dettagliGiungono segnali di fumata nera per Victor Osimhen, obiettivo del calciomercato Juve. L’attaccante nigeriano sembra orientato verso la Saudi Pro League, in particolar modo verso l’Al-Hilal.Secondo quanto asserito su X da Nicolò Schira, il club avrebbero aperto i contatti col Napoli per cominciare una trattativa d’acquisto del giocatore. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Osimhen Juve si fa ora più in salita! Questi due ostacoli paiono insormontabili, già pronte tre alternative: le novità - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve si fa ora più in salita! Questi due ostacoli paiono insormontabili, già pronte tre alternative: le novità sul futuro del centravanti nigerianoLa strada che avrebbe potuto portare Victor Osimhen a vestire la maglia della Juve rischia di farsi sempre più in salita. Due gli ostacoli principali: la questione relativa all’ingaggio, spropositato per le casse bianconere, oltre al fatto che bisognerà andare a trattare con De Laurentiis e non sarà cosa semplice. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Osimhen Juve a rischio? L’arrivo a Torino del nigeriano ora si fa più difficile: il nuovo scenario che complica i piani - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve a rischio? L’arrivo a Torino del nigeriano ora si fa più difficile: il nuovo scenario che potrebbe complicare i piani dei bianconeriNon arrivano notizie positive sul fronte Victor Osimhen, l’attaccante di proprietà del Napoli e attualmente in prestito in Turchia al Galatasaray che il calciomercato Juve sta seguendo con grande attenzione.Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri vorrebbero provare ad andare fino in fondo ma molto, se non tutto, dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions: senza la Juve avrebbe meno risorse e ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

UFFICIALE - Danilo ha rescisso con la Juve: Chiedo scusa ai tifosi, non potevo più restare | VIDEO; Futuro Osimhen, dalla Turchia sicuri: “L’offerta della Juve è la più alta”. 🔗Se ne parla anche su altri siti