Orsolini | Se giochiamo come venerdì a Roma prendiamo gli schiaffi; loro favorite ma le partite vanno giocate a Bologna sto da dio

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha condiviso le sue riflessioni al Corriere della Sera in vista della finale di Coppa Italia contro il Milan. Questa sfida si presenta dopo una sfortunata rimonta subita dai felsinei, e Orsolini sembra determinato a riscattarsi. Ecco le sue parole, che esprimono la motivazione e la voglia di combattere per un trofeo prestigioso.

Le parole di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, in vista della finale di Coppa Italia dei felsinei contro il Milan Riccardo Orsolini ha parlato al Corriere della Sera in vista della finale di Coppa Italia del Bologna contro il Milan, che arriva a pochi giorni dalla sconfitta in rimonta contro i rossoneri. Di seguito le . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Orsolini: «Se giochiamo come venerdì a Roma prendiamo gli schiaffi; loro favorite ma le partite vanno giocate, a Bologna sto da dio»

