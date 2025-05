Orsolini ricorda | Finale di Coppa Italia? Neanche in Bologna Inter del 1964 è accaduto questo

Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, si prepara per la finale di Coppa Italia contro il Milan, rievocando il memorabile incontro del 1964 contro l'Inter. In un'intervista al Corriere della Sera, l'attaccante condivide le sue emozioni e ricordi, evidenziando l'importanza di questo match per la sua carriera e per la storia del club.

Orsolini si è raccontato al Corriere della Sera in una lunga Intervista, pochi giorni dopo aver segnato il suo tredicesime gol in campionato, a San Siro contro il Milan. Il calciatore del Bologna ha ricordato una storica sfida con l'Inter protagonista:LE PAROLE – «Non ho mai giocato partite che contano davvero. Da una parte speri di vincere e sei un po' teso, è una Finale. Ci sarà un esodo, abbiamo spostato il Dall'Ara a Roma più che per lo spareggio-scudetto del 1964 con l'Inter: una roba che succede per il Papa. Io qui per sempre? Al Bologna c'è tutto per restare in alto. La prossima SuperCoppa in Arabia sarà un altro passo di crescita: il "Califfato dell'Orso".

