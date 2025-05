Orsolini | Fossi un qualsiasi giocatore mi prostituirei per venire a Bologna Si sta da Dio

Riccardo Orsolini, stella del Bologna, si prepara per la finale di Coppa Italia contro il Milan, esprimendo il suo amore per il club in un'intervista al Corriere della Sera. Con tredici gol in campionato, l'attaccante dimostra la sua determinazione e passione.

Riccardo Orsolini, intervistato dal Corriere della Sera, in vista della finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan di mercoledì sera.Orsolini: «Fossi un qualsiasigiocatore, mi prostituirei per venire a Bologna. Si sta da Dio»Tredici gol in campionato, l’ultimo a San Siro al Milan. Un Riccardo Orsolini in versione Orsonaldo?«Ho segnato dalla mia mattonella, in quel gol c’è tutto me stesso. Attacco alla profondità, rientro e tiro. San Siro mi porta bene, mi gasa».È stata la sua stagione migliore, può crescere ancora?«Ho raggiunto un livello di maturità tale per capire tante cose. È stata la miglior stagione perché vissuta con il sorriso: non sempre è successo».Ogni gol un «Toc toc» alla telecamera: ne ha fatti 13. È un messaggio a Spalletti che non la convoca in Nazionale?«C’è un mio amico che produce infissi a Rotella, vicino Ascoli Piceno (ride)». 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Orsolini: «Fossi un qualsiasi giocatore, mi prostituirei per venire a Bologna. Si sta da Dio»

