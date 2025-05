Orsini | Serve una nuova rivoluzione industriale

Orsini sottolinea la necessità di una nuova rivoluzione industriale, invitando a non temere l'intelligenza artificiale. È fondamentale adottare un approccio proattivo, tutelando la privacy e i posti di lavoro. Per mantenere la competitività a livello globale, è essenziale colmare il divario con Cina e Stati Uniti, che hanno investito massicciamente in innovazione tecnologica.

"Non dobbiamo guardare all’intelligenza artificiale con diffidenza. È necessario aprirsi, pur sempre salvaguardando la privacy e il lavoro delle imprese. Abbiamo bisogno di colmare un gap importantissimo con la Cina, che ha investito oltre 100 miliardi negli ultimi 10 anni, e con gli Stati Uniti. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Orsini: "Serve una nuova rivoluzione industriale"

Orsini, energia è 'il problema, a rischio tenuta delle imprese' - Tra imprese, tra chi produce energia e chi la consuma, "conflitti non ce ne sono", dice Orsini: "Nel senso che tra consumatori e produttori di energia oggi, bisogna guardarsi e trovare una soluzione, ... 🔗msn.com

Orsini: in Italia serve strategia condivisa, visione industriale - (ANSA) - ROMA, 12 APR - "In Italia serve una visione ... il potenziale di una nuova generazione di imprese", avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, partecipando al Consiglio ... 🔗msn.com

Orsini (Confindustria): «I referendum sul lavoro? Un ritorno al passato. Per alzare i salari serve produttività» - Il presidente dell’associazione imprenditoriale boccia i quesiti della Cgil, chiede al governo un Piano industriale e il taglio dei costi dell’energia ... 🔗msn.com

