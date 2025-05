Orrore disumano 107 anni di carcere Cosa faceva a una ragazzina di soli 13 anni | è mostruoso

In un contesto di vulnerabilità e abbandono, la tragica vicenda di una ragazzina di 13 anni, sotto la tutela della Generalitat di Catalogna, emerge con inquietante chiarezza. Sfruttata da un diabolico piano, la giovane è stata costretta a offrire prestazioni tramite un’app di appuntamenti su Instagram, diventando vittima di abusi da parte di adulti predatori. Una scoperta agghiacciante che richiama l'attenzione sull'urgenza di proteggere i più vulnerabili.

Le orribili violenze su una ragazzina di soli 13 anni, una giovane che si trovava a vivere una delicata situazione di abbandono e che si trovava sotto la tutela della Generalitat di Catalogna. Poi il diabolico piano: offrire prestazioni da parte della ragazza attraverso un'applicazione di appuntamenti su Instagram, affinché altri adulti potessero abusare di lei. Una scoperta agghiacciante, quella su un uomo di 45 anni, ora accusato di reati gravissimi.Secondo la polizia, l'uomo avrebbe non solo commesso delle violenze in prima persona sulla ragazzina, ma l'avrebbe anche "offerta" in rete, per organizzare incontri durante i quali lui avrebbe anche ripreso il tutto con il cellulare. 🔗Leggi su Thesocialpost.it