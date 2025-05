Orlando assolve Tudor | L’allenatore non è giudicabile a questa Juve manca qualità Non si parla del Chievo o del Sassuolo…

Massimo Orlando, ex calciatore e ora commentatore, ha difeso l’allenatore bianconero Tudor dopo il pareggio della Juventus contro la Lazio. In un'intervista a Tmw Radio, Orlando ha sottolineato che la mancanza di qualità della squadra non rende l’allenatore giudicabile, esprimendo critiche più specifiche sul contesto attuale della squadra.

OrlandoassolveTudor dopo il pareggio della Juve contro la Lazio: tutte le dichiarazioni dell’ex giocatoreL’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a Tmw Radio per analizzare il momento della Juve soffermandosi sul mister bianconero Tudor.«Non mi sento di giudicare Tudor. In realtà, il tecnico non è nemmeno giudicabile. A questaJuvemanca la qualità, ogni partita si vede che c’è corsa, a volte intensità ma poi dopo manca qualcosa. Si parla della Juventus, non del Chievo o del Sassuolo. I bianconeri contro la Lazio hanno trovato il gol, vero, ma poi c’è stata la sciocchezza di Kalulu. E in generale la Juve spesso fa spesso fatica a chiudere le partite». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orlando assolve Tudor: «L’allenatore non è giudicabile, a questa Juve manca qualità. Non si parla del Chievo o del Sassuolo…»

Approfondimenti da altre fonti

Orlando promuove la scelta della Juve: «Tudor è l’allenatore giusto, conosce l’ambiente. Ora i giocatori non hanno più scuse» - di Redazione JuventusNews24Orlando promuove la scelta della Juve per il nuovo allenatore bianconero: tutte le dichiarazioni del giornalistaL’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio per analizzare il nuovo allenatore della Juve Tudor e il momento nel mondo bianconero.PAROLE – «Ora i giocatori non hanno più scuse. L’allenatore è stato cambiato, magari vedremo una reazione, tutto quello che non abbiamo visto nelle ultime partite, voglia, aggressività. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Tudor Juve, è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero! Il comunicato del club e la durata del contratto - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il comunicato ufficiale sul nuovo allenatore: tutti i dettagli sull’annuncio dei bianconeriIgor Tudor è il nuovo allenatore della Juve: ufficiale il comunicato del club sul mister che sarà sulla panchina bianconera fino al termine della stagione con opzione fino al 2026 in caso di qualificazione alla prossima Champions League.COMUNICATO – «Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Tudor esaltato da Reja: «È nato con la testa da allenatore. C’è una cosa che voglio raccontarvi su di lui» - di Redazione JuventusNews24Tudor, allenatore della Juve, è stato esaltato così da Edy Reja. Le sue dichiarazioni sull’attuale tecnico dei bianconeriIntervistato da La Stampa, Edy Reja ha speso parole importanti nei confronti di Igor Tudor, attuale tecnico della Juventus. Le parole dell’ex allenatore tra le altre di Napoli e Lazio.PAROLE – «Igor non perdeva un attimo per imparare: ricordo che annotava ogni cosa. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Orlando assolve Tudor: «L'allenatore non è giudicabile». 🔗Ne parlano su altre fonti

Orlando sicuro: «Tudor è l’allenatore giusto per la Juve e entrando in corsa ha fatto sempre bene come alla Lazio» - Orlando, l’ex calciatore rilascia una curiosa intervista esprimendo il suo elogio nei confronti di Tudor nuovo allenatore della Juve ed ex Lazio La Juventus archiviata la parentesi Motta riparte ... 🔗informazione.it

Adani su Tudor: “E’ un allenatore moderno” - Si cerca di dare le etichette per ridurre tutto a giochista o risultatista, così ovviamente sviliamo il lavoro, invece Tudor è un allenatore che lavora, un allenatore moderno con un calcio ... 🔗msn.com

Juve, Reja: “Tudor è nato per fare l’allenatore” - Eddy Reja ha parlato dell'allenatore della Juve, Igor Tudor: l'ex tecnico ha elogiato le capacità e le doti della guida tecnica bianconera Intervistato per La Stampa, Eddy Reja ha parlato ... 🔗juvenews.eu