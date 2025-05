Ordini infermieri | Contro carenza servono attrattività professione e incentivi

Mangiacavalli (Fnopi) sottolinea l'importanza di offrire reali opportunità di carriera e percorsi di crescita per gli infermieri, evidenziando come la questione infermieristica non sia solo un problema professionale ma una sfida che coinvolge l'intera Italia. In un contesto di invecchiamento della popolazione, è fondamentale riconoscere il ruolo cruciale degli infermieri nel garantire una sanità di qualità e sostenibile.

Mangiacavalli (Fnopi), 'offrendo reali possibilità di carriera clinica, percorsi di crescita e riconoscimento professionale' Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - "La questione infermieristica non riguarda una singola professione, ma l'intera Italia: un Paese che invecchia sempre di più e con se 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ordini infermieri: "Contro carenza servono attrattività professione e incentivi"

