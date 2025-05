Ordinanza balneare | anche sulle spiagge brindisine le bandiere di segnalazione europee

Le spiagge brindisine si preparano a ricevere le nuove bandiere di segnalazione europee, un innovativo sistema di monitoraggio della balneazione. Attraverso i colori verde, giallo e rosso, i bagnanti saranno informati sulle condizioni del mare, contribuendo così a una maggiore sicurezza per tutti. Questa iniziativa fa parte della nuova ordinanza di sicurezza balneare.

Le bandiere “europee” faranno la loro comparsa anchesullespiaggebrindisine. Non si tratta degli stendardi dell’Ue, ma del nuovo sistema di segnalazione dello stato della balneazione, a tre colori: verde, giallo, rosso. Questa una delle novità della nuova Ordinanza di sicurezza balneare (la n. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ordinanza balneare: anche sulle spiagge brindisine le "bandiere di segnalazione" europee

Ordinanza Balneare N. 37/2025: le nuove regole per la sicurezza sulle spiagge di Brindisi - La Capitaneria di Porto di Brindisi ha emanato la nuova ordinanza di sicurezza balneare N. 37/2025 che è entrata in vigore dal 09 maggio u.s., dopo un approfon ...

Ischia, pubblicata l'Ordinanza Balneare 2025: tutte le regole per una stagione sicura - È ufficiale la nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare 2025, firmata dalla Guardia Costiera di Ischia. Il provvedimento – valido per tutti i sei comuni dell' ...

Ordinanza balneare e rumori, i dettagli - In merito all'ordinanza balneare è confermato il divieto di accesso in spiaggia oltre l'orario di apertura degli stabilimenti balneari, e comunque dalle ore 01.00 alle ore 05.00, fatta eccezione per ...

