Venerdì è entrata in vigore a Gallarate (Varese) la cosiddetta Ordinanza "antimaranza", che vieta assembramenti “pericolosi” e schiamazzi dalle 21 alle 6 e consumo (e vendita) di alcoli d’asporto dalle 17 alle 6. Un provvedimento volto a garantire tranquillità ai residenti e a limitare le scorribande di molesti e, soprattutto, baby gang.Non è bastata a evitare un altro weekend movimentato con due aggressioni nella notte tra sabato e ieri: aggrediti un 47enne, in piazza Risorgimento, e più tardi due giovani, di 26 e 30 anni, in viale Milano. In entrambi i casi solo lievi ferite, ma dinamiche ancora da accertare. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ordinanza "antimaranza" ma altre due aggressioni

