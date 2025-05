Orcel | UniCredit corre ma non inseguiamo nessuno

strategia di crescita del gruppo. In un contesto di incertezze politiche ed economiche, Orcel punta a consolidare la posizione di Unicredit, sfidando le resistenze locali e cercando alleanze strategiche. I successi recenti offrono opportunità, ma la strada si prospetta complessa e piena di insidie. La leadership di Orcel sarà messa alla prova in un panorama bancario in continua evoluzione.

Andrea Orcel si muove con prudenza nel campo minato del risiko bancario considerando l’ostilità dei governi: quello italiano per quanto riguarda l’Ops che ha lanciato su Banco Bpm e quello tedesco per la scalata su Commerzbank. I risultati del primo trimestre di UniCredit – i migliori della sua storia come dice soddisfatto l’amministratore delegato – diventano il trampolino per rilanciare la strategia di crescita inorganica. Ma senza la frenesia di chi ha fretta di chiudere. “Operazioni solo se migliorative”, ripete Orcel come un mantra. Tradotto: niente operazioni solo per crescere. Se non creano valore, restano nel cassetto.L’occhio è puntato su Banco Bpm, dove l’offerta pubblica di scambio è ancora appesa a un filo – quello sottile delle condizioni poste dal governo italiano sotto l’ombrello della Golden Power. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Orcel: «UniCredit corre ma non inseguiamo nessuno»

