Il CEO di Unicredit, Andrea Orcel, ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo l'operazione su Banco Bpm, affermando che la situazione è in fase di riesame alla luce di Anima e del Golden Power. Tuttavia, ha precisato che al momento non è stata ancora presa una decisione definitiva. Queste dichiarazioni sono state fatte durante un'intervista con CNBC, evidenziando l'attenzione strategica della banca verso la questione.

Per quanto riguarda Banco Bpm su cui è in corso un'ops "la stiamo riesaminando" alla luce di "Anima e del Golden Power ma non abbiamoancorapreso una decisione". Lo dice il ceo di Unicredit, Andrea Orcel in un'intervista alla Cnbc. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orcel, su Banco Bpm non abbiamo ancora preso una decisione

