Orcel smentisce ipotesi M&A e spiega strategia | Generali Banco BPM e misure su investimenti e Russia

Andrea Orcel, CEO di Unicredit, ha smentito le recenti speculazioni su operazioni di fusione e acquisizione, confermando che la strategia dell'istituto procede secondo i piani. Durante un incontro, ha anche fornito dettagli sulla partnership con Generali, l’approccio di Banco BPM e le misure riguardanti gli investimenti in Russia, delineando un futuro chiaro per la banca.

Le recenti voci di corridoio sulla strategia di Unicredit sembrano non aver alterato il suo percorso, che prosegue con regolarità secondo le affermazioni del CEO Andrea Orcel. L'amministratore delegato ha smentito con fermezza le speculazioni riguardo a operazioni di M&A, menzionando in particolare le ipotesi su Banco Bpm e Generali. Orcel ha evidenziato che molte

