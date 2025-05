Orbetello nuova disinfestazione contro i moscerini

Orbetello (Grosseto), 12 maggio 2025 – Il Comune annuncia un intervento straordinario per la disinfestazione dai moscerini, previsto tra il 14 e il 15 maggio. L'operazione mirata interesserà principalmente le zone vicine alla Laguna, per contrastare la proliferazione dei chironomidi e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Orbetello (Grosseto), 12 maggio 2025 – Per la notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio il Comune di Orbetello ( Grosseto) ha predisposto un ulteriore intervento straordinario contro la proliferazione dei chironomidi (moscerini), e che interesserà diverse aree, in particolare quelle a bordo Laguna, mentre vanno avanti anche i trattamenti antilarvali. «Una misura strettamente necessaria alla situazione - si legge nell'ordinanza emessa dal sindaco di Orbetello - che sarà eseguita adottando tutte le misure precauzionali del caso».La ditta incaricata eseguirà l'intervento dalle 2 alle 6.30 - si legge ancora nell'ordinanza - e l'intervento interesserà la Diga, il piazzale della Guardia Costiera, il lungolago di Ponente, a partire dal parcheggio antistante il Mulino fino a Orbetello Scalo percorrendo l'ex Strada degli Orti, il lungolago delle Crociere, area ex Idroscalo e Spiaggetta. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orbetello, nuova disinfestazione contro i moscerini

