Orario Inter Lazio attesa per domani la decisione della Lega Serie A | spunta l’ipotesi!

La sfida tra Inter e Lazio, cruciale per il 37° turno di Serie A, è in attesa di una decisione definitiva sulla programmazione. La Lega Serie A annuncerà domani l'orario ufficiale della partita, prevista per domenica 18 maggio. Resta alta l'aspettativa dei tifosi e degli addetti ai lavori, con varie ipotesi in circolazione riguardo al momento in cui si svolgerà l’incontro al Meazza.

OrarioInterLazio, attesa per domani la decisionedellaLegaSerie A: spuntal’ipotesi! Ecco quando si potrebbe giocareNon è stato ancora deciso l’Orario di InterLazio, così come di tutte le partite del 37° turno del campionato di Serie A. La gara di San Siro, come annunciato dalla LegaSerie A, si disputerà domenica 18 maggio, ma la decisione sull’Orario arriverà soltanto domani. Intanto, il giornalista Pasquale Guarro, svela su X quello che sembra essere l’Orario più probabile per la sfida tra nerazzurri e biancocelesti.Inter – Lazio si dovrebbe giocare domenica 18 Maggio alle 20.45.— Pasquale Guarro (@GuarroPas) May 12, 2025 OrarioInterLazio – «Inter – Lazio si dovrebbe giocare domenica 18 Maggio alle 20.45».LA GAZZETTA DELLO SPORT SCRIVE – «domani la Lega renderà noti gli orari delle gare della penultima giornata, quella in programma domenica. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Orario Inter Lazio, attesa per domani la decisione della Lega Serie A: spunta l’ipotesi!

Ne parlano su altre fonti

Inter Lazio: dove vederla, orario e probabili formazioni - Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida di Coppa Italia Inter Lazio: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio San Siro di Milano si giocherà la gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter Lazio. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Inter-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - A San Siro vanno in scena i quarti di Coppa Italia. Chi passa il turno troverà il Milan in semifinale I quarti di finale di Coppa Italia mettono di fronte Inter e Lazio. Oggi, martedì 25 febbraio, nerazzurri e biancocelesti si affrontano a San Siro: l’obiettivo è staccare il pass per la semifinale contro il Milan. La squadra di Inzaghi è […] L'articolo Inter-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Inter-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - (Adnkronos) – I quarti di finale di Coppa Italia mettono di fronte Inter e Lazio. Oggi, martedì 25 febbraio, nerazzurri e biancocelesti si affrontano a San Siro: l'obiettivo è staccare il pass per la semifinale contro il Milan. La squadra di Inzaghi è reduce dal successo di misura contro il Genoa, gli uomini di Baroni […]L'articolo Inter-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

La nuova regola della Serie A per evitare favoritismi tra Napoli e Inter alla penultima giornata; Parma-Napoli e Inter-Lazio quando si giocano: la decisione della Lega Serie A sulle partite Scudetto; Tabellone Coppa Italia 2024-25: Bologna-Milan in finale; Coppa Italia, Inter-Lazio: orari e dove vederla in TV. 🔗Approfondimenti da altre fonti

FCIN1908 / Inter-Lazio, la Lega valuta l’orario: ecco l’ultima indicazione - Le ultime due giornate di campionato sono particolarmente complicate per quanto riguarda la distribuzione degli orari ... 🔗fcinter1908.it

Lazio, ufficiale la data della 37esima giornata con l’Inter. Ma per l’orario… - La Lega Serie A ha reso noti con un comunicato sul proprio sito ufficiale tutti gli appuntamenti con il trentasettesimo turno di campionato ... 🔗msn.com

Serie A, ecco quando si disputerà Inter - Lazio: il calendario completo - La Lega Serie A, attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, ha reso noto che le gare della 37ª giornata si disputeranno tutte in unico giorno. La data da cerchiare in ... 🔗lalaziosiamonoi.it