ora servono qualifiche alte e padronanza della lingua

Negli ultimi anni, Londra ha attratto giovani italiani ed europei in cerca di opportunità lavorative e di crescita linguistica. Tuttavia, con le recenti decisioni del governo laburista di Keir Starmer, questa dinamica sta per subire un'importante trasformazione. Le nuove misure potrebbero limitare l'accesso a queste esperienze, cambiando il volto della capitale britannica come meta per chi sogna di entrare nel mondo del lavoro internazionale.

Per decenni, Londra è stata la meta privilegiata per giovani italiani ed europei in cerca di una prima esperienza lavorativa, spesso legata al desiderio di migliorare l'inglese, inserirsi nel mondo del lavoro internazionale e aprirsi a nuove opportunità. Tuttavia, questa realtà è destinata a cambiare drasticamente. Il governo laburista di Keir Starmer ha deciso di introdurre una stretta significativa sull'immigrazione, rendendo ancora più difficile per i lavoratori stranieri ottenere un impiego nel Regno Unito. Con le nuove misure che entreranno in vigore, per lavorare in Gran Bretagna sarà necessario possedere una laurea e parlare inglese in modo fluente, eliminando di fatto la possibilità di trasferirsi nel paese per svolgere lavori non qualificati e imparare la lingua sul posto.

