Operai sul tetto senza protezioni anticaduta gli ispettori sospendono tre cantieri edili

Nel mondo dell'edilizia, la sicurezza deve essere la priorità assoluta. Tuttavia, in un recente controllo, sono emerse gravi violazioni: due operai operavano senza alcuna protezione sul tetto, mentre altri cantieri ignoravano le misure di sicurezza per i pedoni. Queste negligenze hanno portato alla sospensione di tre cantieri, evidenziando l'importanza cruciale di adottare pratiche sicure per prevenire incidenti e salvaguardare la vita di tutti.

In un cantiere due Operai stavano lavorando sul tettosenza alcuna protezione contro le cadute, mentre in altri due casi non erano state adottate le misure per garantire la sicurezza dei pedoni che avrebbe potuto essere colpiti da attrezzi o calcinacci. Sono tre i cantieri sospesi dal contingente. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Operai sul tetto senza protezioni anticaduta, gli ispettori sospendono tre cantieri edili

Cosa riportano altre fonti

