Open Day Ial Fvg a Pordenone un’occasione per scoprire le opportunità di formazione

Il 10 ottobre, l'Ial Fvg di Pordenone apre le sue porte per un open day imperdibile. Questo evento offre l'opportunità di esplorare i percorsi formativi, conoscere l'ambiente scolastico e scoprire le possibilità per gli studenti. Un pomeriggio ricco di attività, laboratori e incontri con docenti e studenti per orientarsi verso il futuro.

La sede Ial Fvg di Pordenone apre le sue porte per un pomeriggio dedicato alla scoperta dei percorsi formativi, dell’ambiente scolastico e delle opportunità offerte agli studenti. un’occasione unica per visitare gli spazi, entrare nei laboratori e confrontarsi con docenti, orientatori e studenti. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Open Day Ial Fvg a Pordenone, un’occasione per scoprire le opportunità di formazione

