Omicidio Ravasio l’ex amante della Mantide di Parabiago | “Mi assumo ogni responsabilità dirò tutta la verità”

Massimo Ferretti, ex amante di Adilma Pereira Carneiro, ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante l'ultima udienza al Tribunale di Busto Arsizio. Accusato di omicidio insieme ad altri, Ferretti è coinvolto nel caso di Fabio Ravasio, investito in un finto incidente il 9 agosto 2024. Il 47enne ha dichiarato di cercare un lavoro per riuscire a risarcire il danno subito.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Omicidio di Fabio Ravasio, l’ex amante di Adilma: “Aveva dipinto il compagno come un mostro, poi il piano per ucciderlo” - Parabiago (Milano), 3 marzo 2025 - Sono state le dichiarazioni spontanee rilasciate in aula da Massimo Ferretti il motivo dominante della nuova udienza in Corte di Assise sull'omicidio di Fabio Ravasio andata in scena questa mattina in Corte di Assise a Busto Arsizio. L'imputato, ex amante di Adilma e barista in quel di Parabiago, ha deciso di raccontare come ha conosciuto la "mantide" brasiliana e tutto quello che è successo dal suo primo incontro all'investimento del compagno della donna. 🔗Leggi su ilgiorno.it

L’ex amante di Adilma Carneiro: “Diceva che Ravasio era violento, facevamo riunioni per pianificare l’omicidio” - Massimo Ferretti, ex amante di Adilma Carneiro e imputato insieme ad altri sette per l'omicidio di Fabio Ravasio, ha rilasciato dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio (Varese). Il barista ha detto che fu della 49enne "il piano per uccidere" il compagno e di non aver "fatto nulla per impedirlo".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Omicidio Ravasio, l’amante della mantide di Parabiago: “Mi assumo ogni responsabilità, cerco un lavoro per potervi risarcire o venderò il bar” - Busto Arsizio (Varese) – 12 maggio 2025 - Tribunale di Busto Arsizio, aula gremita e silenzio pesante come piombo durante le dichiarazioni spontanee di uno degli accusati. Nella giornata odierna, nel contesto del processo Ravasio, parla Massimo Ferretti – l’uomo accusato insieme ad Adilma Pereira, ribattezzata dalla stampa la “mantide brasiliana” insieme ad una serie di complici, dell’omicidio del giovane Fabio Ravasio. 🔗Leggi su ilgiorno.it

“Dopo di lui toccherà alla vecchia”. Quando la “mantide” e il suo amante parlavano dell’omicidio di Ravasio - Davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio le dichiarazioni di Fabio Lavezzo, compagno di una delle figlie della "mantide", che avrebbe dovuto dare il via al piano omicidiario fingendo un'inversione ... 🔗legnanonews.com