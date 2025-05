Omicidio Paganelli | contestata anche la premeditazione a Louis Dassilva infortunio per Manuela

La Procura ha concluso le indagini sul brutale omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. Accusato di omicidio con premeditazione, il 35enne Louis Dassilva, già detenuto dal 16 luglio, è coinvolto anche in un infortunio che ha colpito Manuela, un'altra persona legata al caso.

La Procura ha notificato la chiusura indaginiLa Procura ha notificato la chiusura delle indagini sul delitto di Pierina Paganelli, 76 anni, uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Il 35enne LouisDassilva, già in carcere dal 16 luglio scorso, è accusato di Omicidio volontario con quattro aggravanti: motivi abbietti, crudeltà, violenza in orario notturno e sopruso di condizione di tempo e di luogo. contestata, ed è questa la novità che emerge dall’avviso di chiusura indagini, anche la premeditazione. Al momento non risulta indagata la moglie, Valeria Bartolucci. I retroscena sull’incidente probatorio, infortunio per Manuela BianchiIn un incidente probatorio davanti al gip Cantarini, la nuora della vittima, Manuela Bianchi, ha svelato i dettagli della mattina del ritrovamento: Dassilva le avrebbe indicato come comportarsi con le forze dell’ordine. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Paganelli: contestata anche la premeditazione a Louis Dassilva, infortunio per Manuela

Su altri siti se ne discute

Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva rompe il silenzio e smentisce Manuela Bianchi - Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva rompe il silenzio e smentisce Manuela Bianchi – Si è protratto per oltre sei ore l’interrogatorio di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Dal carcere, il 35enne senegalese alla presenza del gip Vinicio Cantarini e del pm Daniele Paci ha smentito le dichiarazioni di Manuela Bianchi, sua ex amante e nuora della signora deceduta. 🔗Leggi su tvzap.it

Omicidio Pierina Paganelli, nuove indagini sull'incidente del figlio? I sospetti di Manuela Bianchi su Louis - Manuela Bianchi sospetterebbe un coinvolgimento di Louis Dassilva nell'incidente di Giuliano Saponi: gli aggiornamenti sull'omicidio Pierina Paganelli 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi indagata per favoreggiamento: cos'ha detto nell'interrogatorio - Nuovi sviluppi sull'omicidio Pierina Paganelli. Cos'ha detto nell'interrogatorio Manuela Bianchi prima di essere indagata per favoreggiamento 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Pierina Paganelli, la difesa di Manuela: Indizi portano alla premeditazione. Primo interrogatorio per Louis; Caso Pierina: notificata dalla Procura la chiusura indagini; Omicidio Ravenna: premeditazione e crudeltà le nuove accuse per il dermatologo tv; Omicidio Paganelli: contestata anche la premeditazione a Louis Dassilva, infortunio per Manuela. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pierina Paganelli, chiuse le indagini: Dassilva accusato di omicidio volontario aggravato - La Procura della Repubblica di Rimini ha notificato la chiusura delle indagini per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 nel garage ... 🔗msn.com

Omicidio Pierina, fine indagine per Dassilva: omicidio con premeditazione - L'atto è stato notificato a distanza di un anno e mezzo dal delitto della 78enne trovata morta nel garage di via del Ciclamino, a Rimini ... 🔗rainews.it

Omicidio Pierina Paganelli: indagini chiuse, cosa rischia Louis Dassilva - Chiuse le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli: aumentano i guai per Louis Dassilva. Ecco cosa rischia. 🔗msn.com