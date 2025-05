Omicidio Monreale arrestato 19enne Mattias Conti dopo Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto individuato grazie ad un post sui social

Un nuovo sviluppo nella tragica strage di Monreale: Mattias Conti, 19 anni, è stato arrestato come terzo sospettato. Secondo le indagini, Conti avrebbe aperto il fuoco sulla folla riunita in via Benedetto D’Acquisto, contribuendo così a un evento di straordinaria violenza che ha scosso la comunità. Gli altri due arrestati sono Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, anche Conti avrebbe aperto il fuoco contro la folla riunitasi in via Benedetto D’Acquisto, contribuendo alla strage MattiasConti, 19 anni, è il terzo giovane arrestato, dopoSalvatoreCalvaruso e SamuelAcquisto, per la strage avvenuta a Monreale 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Monreale, arrestato 19enne Mattias Conti dopo Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto, individuato grazie ad un post sui social

Sparatoria a Monreale: arrestato terzo 19enne coinvolto nella strage del 27 aprile; Sparatoria a Monreale, 3 ragazzi uccisi e 2 feriti. Fermato 19enne, ha confessato, caccia ad altri 4; Triplice omicidio a Monreale, resta in carcere il 19enne che ha sparato; Omicidi di Monreale, Calvaruso conferma al gip di aver sparato: in un audio Whatsapp la ricostruzione della rissa.

