Omicidio Liliana Resinovich la perizia smentisce il tecnico dell' obitorio sulla vertebra rotta | cos' è emerso

L'omicidio di Liliana Resinovich ha suscitato grande attenzione, soprattutto dopo che una perizia ha messo in discussione le affermazioni del tecnico dell'obitorio riguardo a una vertebra rotta. Un'analisi dettagliata della TAC eseguita sul corpo della vittima ha infatti rivelato elementi che potrebbero cambiare radicalmente le dinamiche dell'intera indagine.

Liliana Resinovich, la super perizia: “Omicidio unica dinamica” - Nel caso di Liliana Resinovich la morte è sopraggiunta per omicidio. Lo stabilisce la super perizia sul corpo della vittima, visionata da LaPresse, secondo cui “non vi sono elementi tecnico-scientifici che supportino l’ipotesi del suicidio”, ma gli elementi raccolti “convergono a delineare uno scenario in cui solo una dinamica omicidiaria“, avvenuta attraverso “soffocazione esterna diretta, trova “una motivazione tecnica”. 🔗 Leggi su lapresse.it

Omicidio Liliana Resinovich, verifiche sugli alibi e analisi degli spostamenti: così riparte la caccia all’assassino dopo la perizia sul corpo - La procura di Trieste riparte – oltre che dalla caccia al Dna dell’assassino – dalla verifica degli alibi dei possibili sospettati per l’omicidio per soffocamento di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni morta la mattina del 14 dicembre 2021. In particolare, gli inquirenti si concentrano sugli spostamenti della vittima nella prima parte della mattinata dato che il delitto è avvenuto in quelle ore, come emerge chiaramente dall’autopsia. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it