Omicidio Fabio Ravasio una testimone | “Adilma Carneiro faceva macumbe voleva fargli venire un tumore”

Durante l'udienza del 12 maggio in Corte d'Assise a Busto Arsizio, una testimone ha rivelato inquietanti dettagli sull'omicidio di Fabio Ravasio. Secondo la testimonianza, Adilma Pereira Carneiro avrebbe tentato di farlo ammalare attraverso riti e macumbe, esprimendo il desiderio che l'uomo morisse. Tragicamente, il 52enne è stato poi ucciso in un agguato premeditato.

L'omicidio di Fabio Ravasio a Parabiago, i complici in balia della mantide Adilma. La perizia psichiatrica su Trifone: "Ma il marito non è incapace" - Parabiago (Milano), 18 aprile 2025 – La perizia psichiatrica, che sarebbe stata depositata ieri, dovrebbe confermare che Marcello Trifone, uno dei sei arrestati per l'omicidio di Fabio Ravasio, è pienamente capace di intendere e volere. L'esito, destinato a pesare nelle prossime fasi dell'inchiesta, spazza via l'ipotesi di una sua parziale incapacità e rafforza il quadro accusatorio dei magistrati di Busto Arsizio.

Omicidio di Fabio Ravasio, l'ex amante di Adilma: "Aveva dipinto il compagno come un mostro, poi il piano per ucciderlo" - Parabiago (Milano), 3 marzo 2025 - Sono state le dichiarazioni spontanee rilasciate in aula da Massimo Ferretti il motivo dominante della nuova udienza in Corte di Assise sull'omicidio di Fabio Ravasio andata in scena questa mattina in Corte di Assise a Busto Arsizio. L'imputato, ex amante di Adilma e barista in quel di Parabiago, ha deciso di raccontare come ha conosciuto la "mantide" brasiliana e tutto quello che è successo dal suo primo incontro all'investimento del compagno della donna.