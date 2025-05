Omicidio Chamila Wijesuriyauna la donna e il sospetto killer De Maria filmati dalle telecamere nel Parco Nord il giorno della scomparsa - VIDEO

Il corpo di Chamila Wijesuriya, una donna singalese di 50 anni, è stato tristemente scoperto nel laghetto del Parco Nord, presentando ferite da taglio alla gola e ai polsi. Le indagini si sono intensificate, con la diffusione delle immagini delle telecamere di sorveglianza che catturano gli ultimi istanti della sua vita, offrendo importanti indizi sul caso e suscitando preoccupazione nella comunità locale.

Il corpo della 50enne singalese è stato trovato nel pomeriggio di ieri nel laghetto del ParcoNord con ferita da taglio alla gola e ai polsi Sono state diffuse le immagini delle telecamere del ParcoNord che ritraggono alcuni degli ultimi momenti di Chamila Wijesuriya, la 50enne singalese tro

