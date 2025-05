Oltre tre mesi di musica a Desio Festival Parco Tittoni su il sipario

Quest'estate si tinge di note e emozioni, con una programmazione ricca di eventi indimenticabili. Dallo spirito punk-rock dei Punkreas e dei Succo Marcio al surf-rockabilly dei The Hormonauts, passando per la poesia di Filippo Graziani, per quasi tre mesi e mezzo ciAttenderanno feste, spettacoli dal vivo e serate a tema. Un microcosmo di piccole cose che si uniscono, creando connessioni ed energia per vivere la musica in tutte le sue forme.

Sarà un’estate fatta di musica, feste, parole e comicità, nel nome del microcosmo, "inteso come insieme di piccole cose che generano connessioni ed energia". Saranno quasi tre mesi e mezzo di concerti, eventi, spettacoli dal vivo e serate a tema, che andranno dal punk-rock dei Punkreas e dei Succo Marcio al surf-rockabilly dei The Hormonauts, dalla canzone d’autore di Filippo Graziani al combat-folk di Cisco e della Bandabardò, passando per il pop di Giorgia Fumanti, il roots reggae dei Rootical Foundation e di Raphael. E poi l’house music di un’icona del clubbing come Dj Ralf, un’esplosiva brass band del Benin che arriverà per la prima volta in Europa e i Benvegnù che daranno vita a un omaggio al loro leader Paolo Benvegnù, cantautore e chitarrista faro dell’indie italiano, morto lo scorso 31 dicembre. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oltre tre mesi di musica a Desio. Festival Parco Tittoni, su il sipario

