Oltre gli stereotipi | si chiude il progetto di orientamento integrato

Papa Francesco, oggi si chiude la bara. Oltre 128mila persone a San Pietro per rendere omaggio al Pontefice - Città del Vaticano, 25 aprile 2025 – Stasera alle 20 nella Basilica di San Pietro si svolgerà il rito della chiusura della bara di papa Francesco che precede la "terza stazione" quella della tumulazione. Secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 66-81) a presiederlo sarà il camerlengo, il cardinale Kevin Joseph Farell. Sarà un rito più snello per scelta dello stesso Papa Francesco, che ha deciso di cancellare la consuetudine delle tre bare. 🔗 Leggi su quotidiano.net

Menti Fresche, un progetto per avvicinare i bambini alla scienza. Oltre 500 classi coinvolte, premio di 3mila euro per 6 scuole - Si è conclusa con successo la prima edizione di “Menti Fresche”, il progetto promosso da Haier AC Italy, divisione HVAC specializzata nel condizionamento. L’iniziativa ha coinvolto migliaia di studenti delle scuole primarie in tutta Italia, portandoli a esplorare il mondo della tecnologia e dell’innovazione attraverso attività didattiche interattive.L'articolo Menti Fresche, un progetto per avvicinare i bambini alla scienza. 🔗Leggi su orizzontescuola.it