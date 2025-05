Oltre 60 milioni per la messa in sicurezza delle strade provinciali abruzzesi | oltre 17 milioni alla provincia di Chieti

Questa mattina sono state firmate le concessioni di finanziamento per oltre 60 milioni di euro destinate alla messa in sicurezza delle strade provinciali abruzzesi, con oltre 17 milioni riservati alla provincia di Chieti. Un passo importante per garantire la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture regionali.

oltre 60 milioni per la messa in sicurezzadellestradeprovinciali abruzzesi di cui 17 milioniallaprovincia di Chieti. Le concessioni di finanziamento per gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale dellestradeprovinciali abruzzesi, sono state firmate questa mattina a. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Oltre 60 milioni per la messa in sicurezza delle strade provinciali abruzzesi: oltre 17 milioni alla provincia di Chieti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dalla Regione oltre 60 milioni per le comunità energetiche con i comuni - La Regione cofinanzia i progetti di investimento per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili da parte di xomunità energetiche rinnovabili (Cer) a cui partecipano i comuni siciliani. Il governo Schifani, nella seduta di giunta di ieri pomeriggio, ha dato il via libera... 🔗Leggi su cataniatoday.it

Oaktree spara i botti, triplo colpo in casa Inter: pronti oltre 60 milioni - Dopo aver incassato molto tra campionato e Champions League Oaktree è pronto a investire e fare acquisti per far sognare l’Inter.In casa Inter la squadra di Simone Inzaghi è al lavoro in vista del derby di Coppa Italia che si terrà domani sera e che vede opposte due squadre che vivono un momento differente. I nerazzurri sono primi in classifica e sono in piena lotta in tutte le competizioni, il Milan è invece nono e si aggrappa a questa coppa per evitare la fine in anticipo di una stagione praticamente fallimentare. 🔗Leggi su tvplay.it

Frane a San Mauro Castelverde, via alla gara da oltre 17 milioni per la messa in sicurezza - Via alla gara da 17 milioni e 700 mila euro per l'assegnazione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza della frazione di Borrello, a San Mauro Castelverde. Una situazione di dissesto idrogeologico che si trascina da oltre trent'anni. Le domande dovranno essere presentate il 23 aprile... 🔗Leggi su palermotoday.it

Oltre 60 milioni per la messa in sicurezza delle strade provinciali abruzzesi: oltre 17 milioni alla provincia di Chieti; Viabilità, 60 milioni alle Province per la messa in sicurezza. Valle Peligna a bocca asciutta; Oltre sedici milioni per la messa in sicurezza delle strade della provincia dell’Aquila; Agerola, in campo 20 interventi per 60 milioni di euro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Oltre sedici milioni per la messa in sicurezza delle strade della provincia dell’Aquila - L'Aquila. Oltre sedici milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade della provincia dell'Aquila e delle altre province ... 🔗marsicalive.it

Strade: Marsilio e D’Annuntiis, 60 milioni alle Province per messa in sicurezza - “Con la firma di oggi – ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – diamo un segnale concreto ai territori e ai cittadini. Le Province in maniera equa avranno ora le risorse ne ... 🔗hgnews.it

RIschio sismico, oltre 100 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - “Il ministero delle Infrastrutture ha attribuito alla Regione Campania 107 milioni di ... Miraglia - per la messa in sicurezza delle nostre scuole. La cosa che più mi inorgoglisce è che la Regione ... 🔗regione.campania.it