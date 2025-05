Oltre 3mila e 500 iscritti e 40 nazioni rappresentate | torna la 100 km del Passatore

Oltre 3.500 partecipanti provenienti da 40 nazioni si preparano a vivere la cinquantesima edizione della 100 km del Passatore. La conferenza stampa, tenutasi lunedì nella sala Bigari del Comune di Faenza, ha svelato i dettagli dell'evento, che prenderà il via sabato 24 maggio da Piazza del Duomo alle 15. L'emozione cresce!

Menti Fresche, un progetto per avvicinare i bambini alla scienza. Oltre 500 classi coinvolte, premio di 3mila euro per 6 scuole - Si è conclusa con successo la prima edizione di “Menti Fresche”, il progetto promosso da Haier AC Italy, divisione HVAC specializzata nel condizionamento. L’iniziativa ha coinvolto migliaia di studenti delle scuole primarie in tutta Italia, portandoli a esplorare il mondo della tecnologia e dell’innovazione attraverso attività didattiche interattive.L'articolo Menti Fresche, un progetto per avvicinare i bambini alla scienza. 🔗Leggi su orizzontescuola.it