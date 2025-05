Oltre 10mila presenza per la stagione del Teatro | Il Goldoni si consolida come punto di riferimento culturale

Si è appena chiusa la stagione del Teatro Goldoni di Bagnacavallo, con un’affluenza di oltre 10mila spettatori. Frutto della sinergia tra l’Amministrazione comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri, il Goldoni si afferma sempre più come un imprescindibile centro culturale, capace di attrarre un vasto pubblico e di arricchire l’offerta artistica del territorio.

Si è conclusa con Oltre10mila presenze la stagione del TeatroGoldoni di Bagnacavallo, nata dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e Accademia PerdutaRomagna Teatri. "Il Goldoni - si spiega in una nota - si consolida dunque come un punto di riferimento nodale della cultura.

