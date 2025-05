Olly e Fedez all’Rds Summer Festival di Rimini | ecco quando e come partecipare

Rimini si prepara a vivere un'estate indimenticabile con l'RDS Summer Festival 2025, che avrà inizio il 12 maggio. A inaugurare l'evento saranno il vincitore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez. Questi sono solo i primi nomi di un elenco di artisti di alto calibro che si esibiranno, promettendo a tutti i partecipanti un mix musicale eccezionale e una festa che arricchirà la città di vivacità e divertimento.

Rimini, 12 maggio 2025 – Parte alla grande l’Rds SummerFestival 2025 con il vincitore di Sanremo, Olly, e Fedez: questi i primi due nomi dei grandi protagonisti musicali annunciati.Ma questi sono solo i primi nomi di una lunga lista di artisti di primo piano che nelle prossime settimane saranno svelati e che andranno a comporre un cartellone e un cast unico che regalerà alla città una due giorni di musica live con i protagonisti delle classifiche, dei giovani talenti e degli artisti emergenti per l’evento musicale più atteso dell’estate che torna a Rimini, città che aprirà ufficialmente il viaggio musicale di Rds SummerFestival il 20 e 21 giugno in piazzale Fellini.I primi attesissimi nomi sono stati annunciati questa mattina a Milano nell’ambito della conferenza stampa di presentazione dell’Rds Summer Festival 2025, alla presenza in collegamento del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, insieme agli amministratori delle altre tre tappe del tour. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Olly e Fedez all’Rds Summer Festival di Rimini: ecco quando e come partecipare

